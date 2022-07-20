Григорий Константинопольский снимет музыкальную комедию «Клипмейкеры»

Режиссёр Григорий Константинопольский («Кошечка», «Неваляшка», «Самка») снимет музыкальный фильм «Клипмейкеры». Он будет особенно интересен зрителям в возрасте старше 35 лет, которые смогут испытать ностальгические чувства и вспомнить лихие 90-е.

История про молодого клипмейкера Гришу полна беспечных вечеринок, бандитских разборок и авантюр. Ожидается, что роли исполнят главные звёзды эпохи — Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Богдан Титомир и другие музыканты, чьё появление станет сюрпризом для зрителя.

По словам авторов фильма, хорошо знакомым хитам придали современное звучание, но при этом постарались сделать версии максимально приближенными к оригинальным.

Ожидается, что «Клипмейкеры» выйдут в прокат в новогодние праздники.

Ранее был анонсирован фильм «Один хороший день» режиссёра Алексея Зотова.