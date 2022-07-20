Григорий Константинопольский снимет музыкальную комедию «Клипмейкеры»

Короткая ссылка
Режиссёр Григорий Константинопольский («Кошечка», «Неваляшка», «Самка») снимет музыкальный фильм «Клипмейкеры». Он будет особенно интересен зрителям в возрасте старше 35 лет, которые смогут испытать ностальгические чувства и вспомнить лихие 90-е.
Григорий Константинопольский снимет музыкальную комедию «Клипмейкеры»
  • РИА Новости

История про молодого клипмейкера Гришу полна беспечных вечеринок, бандитских разборок и авантюр. Ожидается, что роли исполнят главные звёзды эпохи — Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте, Богдан Титомир и другие музыканты, чьё появление станет сюрпризом для зрителя.

По словам авторов фильма, хорошо знакомым хитам придали современное звучание, но при этом постарались сделать версии максимально приближенными к оригинальным.

Ожидается, что «Клипмейкеры» выйдут в прокат в новогодние праздники.

Ранее был анонсирован фильм «Один хороший день» режиссёра Алексея Зотова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить