Военный триллер «Красный призрак» получит продолжение
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По словам режиссёра, на этапе подготовки к съёмкам первой части у него были планы на создание не просто трилогии фильмов об «отечественном супергерое», а целой франшизы, полноценной вселенной. В её основу должен лечь собирательный образ российского супергероя — не персонифицированный, как западные «коллеги», а «живущий» в каждом зрителе.
События второго «Красного призрака» развернутся во времена Отечественной войны 1812 года. По сюжету главный герой в исполнении Алексея Шевченкова спасает молодого аристократа и становится его наставником, чтобы в результате передать ему «эстафету» Красного призрака. Богатырёв утверждает, что никакой мистики в картине нет, есть «метафора и ряд исторических событий, на фоне которых будет происходить действие фильма».
Авторы проекта намерены сохранить элементы юмора, присущие первой части их «истерна». Работу над «Красным призраком 2» намерены завершить к концу 2023 года. В прокат картина выйдет в 2024-м.
Ранее стало известно, что осенью 2022 года начнутся съёмки второго «Холопа».