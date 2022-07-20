Синоптик Тишковец прокомментировал жару в Великобритании

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал жару в Великобритании.

«Азорский блокирующий антициклон встал и не пускает североатлантические циклоны в Западную Европу. То есть его жизнь — она не как обычно, 5–7 суток максимум естественно синоптического периода, но значительно дольше. Это блокирующий процесс, который не пускает циклон и с прохладой, и с дождями. Соответственно, разогревается, как сковородка на огне, всё дальше, дальше. Пока особых улучшений я не вижу на горизонте. Ситуация будет только ухудшаться», — рассказал синоптик в беседе с Life.ru.

Мэр Лондона Садик Хан назвал критической ситуацию с пожарами в городе на фоне аномальной жары.

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121, в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.