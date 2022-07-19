В Петрозаводске ожидается усиление ветра до 17 м/с

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В Петрозаводске ожидаются проливные дожди и шквалистый ветер.
В Петрозаводске ожидается усиление ветра до 17 м/с
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на городскую ЕДДС.

По прогнозу, 20 июля столица Карелии попадёт под влияние грозового фронта. Ветер может усилиться до 17 м/с.

Усиление ветра ожидается и в Санкт-Петербурге, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Ухудшение погоды, в том числе ветер до 17 м/с, прогнозируют в среду.

Ранее сообщалось, что в среду, 20 июля, в Оренбуржье на смену жаре придут похолодание и дожди.

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