В Петрозаводске ожидается усиление ветра до 17 м/с
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Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на городскую ЕДДС.
По прогнозу, 20 июля столица Карелии попадёт под влияние грозового фронта. Ветер может усилиться до 17 м/с.
Усиление ветра ожидается и в Санкт-Петербурге, передаёт Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Ухудшение погоды, в том числе ветер до 17 м/с, прогнозируют в среду.
Ранее сообщалось, что в среду, 20 июля, в Оренбуржье на смену жаре придут похолодание и дожди.