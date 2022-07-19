В Таганроге завершили реконструкцию дворца Алфераки XIX века

В Таганроге завершились работы по реконструкции дворца Алфераки XIX века.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство Ростовской области.

Реставрация продолжалась около двух лет. Приведены в порядок фасады и интерьеры здания, проведено золочение второго этажа.

Как отметили власти, это не только один из старейших музеев России, но и популярное туристическое место. Его ежегодная посещаемость — более 200 тыс. человек.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.