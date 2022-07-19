В Казани рассказали о ходе реставрации дома XIX века

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В Казани рассказали о ходе реставрации дома Дротоевского.
В Казани рассказали о ходе реставрации дома XIX века

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу республиканского Комитета по охране объектов культурного наследия.

В здании изготовлены полы, оштукатурены стены. Планируется подключить электричество, провести отопление и современную систему связи.

Также восстанавливается здание усадебной конюшни.

Дом Дротоевского построен в 1837 году. Автор проекта — архитектор Фома Петонди. Зданием владел титулярный советник Александр Дротоевский.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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