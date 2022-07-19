В Томской области продлили четвёртый класс пожарной опасности

В Парабельском и Каргасокском районах Томской области из-за неблагоприятных природных явлений продлили четвёртый класс пожарной опасности.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС России по Томской области.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных: возникновением пожаров в населённых пунктах, а также ландшафтных пожаров, в том числе их распространение на населённые пункты и объекты экономики; задымлением территорий, что может привести к нарушению жизнедеятельности в границах населённых пунктов», — предупредили в ведомстве.

Ранее, как сообщили «Невские новости», в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили жителей об ухудшении погодных условий в среду, 20 июля. В городе ожидается ветер с порывами до 17 м/с.