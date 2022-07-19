В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 20 июля
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Об этом пишет агентство «Невские новости».
Жителям советуют быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
«Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля из-за прогноза о грозе и ветре.