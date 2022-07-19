В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 20 июля

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили жителей об ухудшении погодных условий в среду, 20 июля. В городе ожидается ветер с порывами до 17 м/с.
В МЧС предупредили о сильном ветре в Петербурге 20 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Valerij Peregudov / EyeEm

Об этом пишет агентство «Невские новости».

Жителям советуют быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

«Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU передавало, что в Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля из-за прогноза о грозе и ветре.

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