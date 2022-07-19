Актёр Мохов выразил соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки

Актёр Александр Мохов выразил соболезнования в связи со смертью своей коллеги Русланы Писанки.

В беседе с Пятым каналом он заявил, что не знал о болезни актрисы.

«Я не знал, думаю, она делала всё возможное для того, чтобы никто не знал, потому что человек сильный. Она не жаловалась, не спекулировала. Я, честно говоря, не знал, потому что у меня ощущение было, что человек просто в потрясающей форме, с потрясающей энергетикой», — сказал Мохов.

Он назвал Писанку очень самодостаточной и сильной женщиной.

Писанка умерла в возрасте 56 лет. По данным СМИ, актриса находилась в Германии, у неё выявили тяжёлое заболевание.