Актриса Железняк выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки

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Снимавшаяся в сериале «Сваты» актриса Олеся Железняк выразила соболезнования в связи со смертью коллеги по съёмочной площадке — украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки.
Актриса Железняк выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360».

«Скорблю со всеми», — сказала Железняк.

О смерти 56-летней Русланы Писанки стало известно 19 июля.

По данным СМИ, актриса находилась в Германии, у неё выявили тяжёлое заболевание.

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