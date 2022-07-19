Актриса Железняк выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки

Снимавшаяся в сериале «Сваты» актриса Олеся Железняк выразила соболезнования в связи со смертью коллеги по съёмочной площадке — украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки.

РИА Новости

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Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360». «Скорблю со всеми», — сказала Железняк. О смерти 56-летней Русланы Писанки стало известно 19 июля. По данным СМИ, актриса находилась в Германии, у неё выявили тяжёлое заболевание.