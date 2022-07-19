Актриса Железняк выразила соболезнования в связи со смертью Русланы Писанки
Снимавшаяся в сериале «Сваты» актриса Олеся Железняк выразила соболезнования в связи со смертью коллеги по съёмочной площадке — украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки.
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360».
«Скорблю со всеми», — сказала Железняк.
О смерти 56-летней Русланы Писанки стало известно 19 июля.
По данным СМИ, актриса находилась в Германии, у неё выявили тяжёлое заболевание.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен