В Туле 19—22 июля пройдёт форум «Новая реальность»

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Форум «Новая реальность» стартует в Туле во вторник, 19 июля, и продлится до 22 июля.
В Туле 19—22 июля пройдёт форум «Новая реальность»
  • Gettyimages.ru
  • © Stevica Mrdja / EyeEm

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Программа включает в себя образовательно-просветительские мероприятия: творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, дискуссии, посвящённые актуальным проблемам телевидения, и другое.

Также в рамках форума состоится встреча с режиссёром Алексеем Учителем.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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