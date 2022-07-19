В Туле 19—22 июля пройдёт форум «Новая реальность»
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Об этом сообщает Тульская служба новостей.
Программа включает в себя образовательно-просветительские мероприятия: творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, дискуссии, посвящённые актуальным проблемам телевидения, и другое.
Также в рамках форума состоится встреча с режиссёром Алексеем Учителем.
Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».