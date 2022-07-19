В Туле 19—22 июля пройдёт форум «Новая реальность»

Форум «Новая реальность» стартует в Туле во вторник, 19 июля, и продлится до 22 июля.

Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Программа включает в себя образовательно-просветительские мероприятия: творческие встречи, круглые столы и мастер-классы от деятелей кино и телевидения, просмотр конкурсных работ, дискуссии, посвящённые актуальным проблемам телевидения, и другое.

Также в рамках форума состоится встреча с режиссёром Алексеем Учителем.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».