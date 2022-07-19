В Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля

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В пресс-службе МЧС по Тюменской области сообщили, что гроза, град и порывы штормового ветра ожидают жителей в среду, 20 июля.
В Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«Днём 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Ночью также возможны грозы и туман.

Днём температура воздуха может достигать +31 °С.

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