В Тюменской области МЧС выпустило штормовое предупреждение на 20 июля
- Gettyimages.ru
- © Donat Photography / EyeEm
Об этом пишет URA.RU.
«Днём 20 июля в Тюменской области ожидаются дожди, местами — сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, юго-западный, местами порывы от 15 до 18 м/с», — говорится в сообщении ведомства.
Ночью также возможны грозы и туман.
Днём температура воздуха может достигать +31 °С.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда жара вернётся в Московский регион.