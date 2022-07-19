МЧС предупредило жителей Свердловской области о грозах и граде 20 июля

В Свердловской области в среду, 20 июля, ожидаются сильные дожди, грозы и град с порывами ветра до 17 м/с.

Об этом пишет URA.RU.

«По данным синоптиков, 20 июля местами на территории области ожидаются ветер с порывами до 17 м/с, сильные дожди, грозы, град. В период предупреждения о непогоде возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве попросили граждан соблюдать меры безопасности.

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