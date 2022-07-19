В Тверской области ликвидировали 12 лесных пожаров

В Тверской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 12 лесных пожаров общей площадью 8,21 га.

Об этом пишет tverigrad.ru со ссылкой на Министерство лесного комплекса региона.

«Все пожары ликвидированы в день обнаружения. Не допущено перехода огня на земли иных категорий», — говорится в сообщении ведомства.

На Ямале, по информации «Ямал 1», за последние сутки потушили 29 лесных пожаров на площади больше 650 га. Об этом сообщил региональный Департамент природно-ресурсного регулирования.

На данный момент в регионе действуют 27 пожаров, их площадь превышает 400 га.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки пожарные службы России ликвидировали 96 природных пожаров на площади 5415 га.