Интернет-омбудсмен Мариничев напомнил о рисках при использовании общественного Wi-Fi

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев напомнил о рисках при использовании общественного Wi-Fi.

В беседе с изданием Pravda.Ru он заявил, что при подключении к такой сети, например в кафе, нельзя точно узнать, кто сидит рядом с ноутбуком и чем занимается, тогда как злоумышленник может мониторить всю открытую на тот момент сеть и все подключения.

Как считает Мариничев, желательно иметь какие-то мониторы сетевой активности на своём компьютере.

«Это антивирусы или net-барьеры, которые контролируют, кто и что передаёт по Wi-Fi-сети. В случае подозрительного сетевого трафика они его блокируют незамедлительно, пресекая попытки проникновения», — пояснил он.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.