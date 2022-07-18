В Петербурге представили премьеру спектакля «Ревизор»
Об этом сообщает «Российская газета».
Драматургическую основу составили классический текст пьесы Николая Гоголя и произведение «Театральный разъезд после представления новой комедии», написанное писателем под впечатлением от премьеры «Ревизора» в Петербурге в 1836 году.
В роли Городничего — худрук театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев, в роли Хлестакова — актёр Театра эстрады Роман Виноградов.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили учредить аналог премии «Золотая маска» для любительских театров.