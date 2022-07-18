В Петербурге представили премьеру спектакля «Ревизор»

Театр эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге представил премьеру спектакля «Ревизор» в постановке Стаса Парфёнова.

Об этом сообщает «Российская газета».

Драматургическую основу составили классический текст пьесы Николая Гоголя и произведение «Театральный разъезд после представления новой комедии», написанное писателем под впечатлением от премьеры «Ревизора» в Петербурге в 1836 году.

В роли Городничего — худрук театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев, в роли Хлестакова — актёр Театра эстрады Роман Виноградов.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили учредить аналог премии «Золотая маска» для любительских театров.