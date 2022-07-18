Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни пройдёт 18—21 августа в Самарской области

Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина пройдёт 18—21 августа в Самарской области. Он соберёт исполнителей из 18 городов.

Об этом сообщает sovainfo.ru. Запланирован концерт Всероссийского детско-молодёжного фестиваля авторской песни «Зелёная карета». Также состоится слёт лидеров Общероссийского детско-молодёжного движения авторской песни «Многоголосье». Финальная часть конкурса авторов-исполнителей пройдёт в виде концерта на большой сцене. Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.