Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни пройдёт 18—21 августа в Самарской области

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Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина пройдёт 18—21 августа в Самарской области. Он соберёт исполнителей из 18 городов.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Запланирован концерт Всероссийского детско-молодёжного фестиваля авторской песни «Зелёная карета».

Также состоится слёт лидеров Общероссийского детско-молодёжного движения авторской песни «Многоголосье».

Финальная часть конкурса авторов-исполнителей пройдёт в виде концерта на большой сцене.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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