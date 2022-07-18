Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни пройдёт 18—21 августа в Самарской области
Об этом сообщает sovainfo.ru.
Запланирован концерт Всероссийского детско-молодёжного фестиваля авторской песни «Зелёная карета».
Также состоится слёт лидеров Общероссийского детско-молодёжного движения авторской песни «Многоголосье».
Финальная часть конкурса авторов-исполнителей пройдёт в виде концерта на большой сцене.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.