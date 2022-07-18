В ХМАО жаркая погода продлится до выходных

Согласно прогнозу специалистов Гидрометцентра по Ханты-Мансийскому автономному округу, жаркая погода в регионе продлится до конца рабочей недели.

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Об этом сообщает URA.RU. 20 июля днём местами кратковременный дождь. Ветер восточный 6—11 м/с. Температура воздуха днём составит +22...+27 °С. 21 июля переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северный 3—8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха днём +20...+25 °С, говорится в сообщении Гидрометцентра. Ранее Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121, в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.