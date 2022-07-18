В Курганской области синоптики спрогнозировали ухудшение погоды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Курганской области ожидаются туман, кратковременные дожди и гроза.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 19 июля 2022, ночь: переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах туман. 20 июля 2022, ночь, день: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза», — говорится в сообщении.

Ранее в разговоре с kp.ru профессор Наталья Корягина, главный внештатный терапевт Пермского края, рассказала, какие риски для здоровья несёт жаркая погода.