Синоптики прогнозируют жару и дожди в ЯНАО на текущей неделе

Синоптики прогнозируют жару, грозы и дожди в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Ожидается, что 19 июля температура воздуха в регионе поднимется до +23...+28 °C, местами пройдут дожди.

20 июля температура понизится до +21...+26 °C, местами также обещают кратковременные дожди. В четверг, 21 июля, температура опустится до +15...+20 °C.

Ранее в разговоре с kp.ru профессор Наталья Корягина, главный внештатный терапевт Пермского края, рассказала, какие риски для здоровья несёт жаркая погода.