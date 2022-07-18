Синоптики прогнозируют жару и дожди в ЯНАО на текущей неделе
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.
Ожидается, что 19 июля температура воздуха в регионе поднимется до +23...+28 °C, местами пройдут дожди.
20 июля температура понизится до +21...+26 °C, местами также обещают кратковременные дожди. В четверг, 21 июля, температура опустится до +15...+20 °C.
Ранее в разговоре с kp.ru профессор Наталья Корягина, главный внештатный терапевт Пермского края, рассказала, какие риски для здоровья несёт жаркая погода.