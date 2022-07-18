Синоптики прогнозируют жару и дожди в ЯНАО на текущей неделе

Короткая ссылка
Синоптики прогнозируют жару, грозы и дожди в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе.
Синоптики прогнозируют жару и дожди в ЯНАО на текущей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Ожидается, что 19 июля температура воздуха в регионе поднимется до +23...+28 °C, местами пройдут дожди. 

20 июля температура понизится до +21...+26 °C, местами также обещают кратковременные дожди. В четверг, 21 июля, температура опустится до +15...+20 °C.

Ранее в разговоре с kp.ru профессор Наталья Корягина, главный внештатный терапевт Пермского края, рассказала, какие риски для здоровья несёт жаркая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить