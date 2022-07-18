В Ижевске 18 июля ожидаются жара и дожди

Днём в понедельник, 18 июля, в Ижевске ожидается +27... +29 °С и переменная облачность. Местами в регионе пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра Удмуртии.

В то же время rostovgazeta.ru со ссылкой на синоптиков передаёт, что в Ростовской области из-за ливня и града 18 июля объявлено штормовое предупреждение.

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, при этом температура воздуха составит +30 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в столице на текущей неделе.