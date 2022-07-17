В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе, дожде и порывах ветра до 15 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 17 июля местами в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 м/с», — отмечается в заявлении.

Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам напомнили об опасности нахождения вблизи рекламных щитов и шатких конструкций и посоветовали не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в столице на следующей неделе.