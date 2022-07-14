В Москве «Маяковский Fest 2022» пройдёт на ВДНХ в июле
- РИА Новости
Откроет программу спектакль под названием «Я САМаяковский». В его основе — наиболее известные стихотворения поэта и отрывки из его автобиографии, передаёт НТВ.
В рамках фестиваля организуют познавательные лекции, показ художественного фильма, пленэр «Рисуем как футуристы», а также поэтический вечер «В. Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти».
Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».