В Москве «Маяковский Fest 2022» пройдёт на ВДНХ в июле

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Фестиваль «Маяковский Fest 2022» впервые пройдёт на ВДНХ в Москве. Он состоится с 19 по 24 июля и будет посвящён 129-летию со дня рождения поэта.
В Москве «Маяковский Fest 2022» пройдёт на ВДНХ в июле
  • РИА Новости

Откроет программу спектакль под названием «Я САМаяковский». В его основе — наиболее известные стихотворения поэта и отрывки из его автобиографии, передаёт НТВ.

В рамках фестиваля организуют познавательные лекции, показ художественного фильма, пленэр «Рисуем как футуристы», а также поэтический вечер «В. Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти».

Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».

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