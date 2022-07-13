Посещение музеев Крыма будет бесплатным по субботам до сентября

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Посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.
Посещение музеев Крыма будет бесплатным по субботам до сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.

Акцию проводят для популяризации историко-культурного наследия полуострова.

Как уточнила глава ведомства Татьяна Манежина, вход будет бесплатным для всех категорий посетителей. Исключение — коммерческие выставки.

Сотрудники музеев готовят разноформатные мероприятия, культурно-образовательные проекты и концертные программы, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье оформили свыше 250 тыс. «Пушкинских карт».

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