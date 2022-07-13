Посещение музеев Крыма будет бесплатным по субботам до сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Акцию проводят для популяризации историко-культурного наследия полуострова.
Как уточнила глава ведомства Татьяна Манежина, вход будет бесплатным для всех категорий посетителей. Исключение — коммерческие выставки.
Сотрудники музеев готовят разноформатные мероприятия, культурно-образовательные проекты и концертные программы, передаёт «Крыминформ».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье оформили свыше 250 тыс. «Пушкинских карт».