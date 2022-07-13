Посещение музеев Крыма будет бесплатным по субботам до сентября

Посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.

РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры. Акцию проводят для популяризации историко-культурного наследия полуострова. Как уточнила глава ведомства Татьяна Манежина, вход будет бесплатным для всех категорий посетителей. Исключение — коммерческие выставки. Сотрудники музеев готовят разноформатные мероприятия, культурно-образовательные проекты и концертные программы, передаёт «Крыминформ». Ранее сообщалось, что в Подмосковье оформили свыше 250 тыс. «Пушкинских карт».