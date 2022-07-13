Метеоролог Шувалов заявил о приходе ураганов в российские регионы

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что грозы с сильным шквалистым ветром до 25 м/с ожидаются в ряде российских регионов.
Метеоролог Шувалов заявил о приходе ураганов в российские регионы
  • АГН «Москва»

«В четверг, 14 июля, в Екатеринбурге +31 градус, в Тюмени +33, в Челябинске +30, в Кургане +34, а тем временем в Казани и Перми будут греметь грозы. И воздух начнёт потихонечку охлаждаться. Любая гроза, а особенно при условиях, когда такая высокая температура, достигает очень серьёзных размеров. Шквалистые порывы ветра могут достичь 25 м/с, пройдут сильные ливни. 15 июля подобная погода ждёт Екатеринбург, 16 июля — Тюмень, Курган. То есть явления затронут и Средний, и частично Южный Урал, и юг Тюменской области», — объяснил Шувалов в беседе с URA.RU.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. По данным местного Гидрометцентра, ночью и днём в четверг, 14 июля, возможны грозы и кратковременное усиление ветра до 18—23 м/с.

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