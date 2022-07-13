Фестиваль «Русское поле» пройдёт 27 августа в Москве

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Межрегиональный фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдёт 27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве.
Фестиваль «Русское поле» пройдёт 27 августа в Москве
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НТВ.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Фестиваль будет посвящён Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

Для посетителей будут работать тематические площадки, на которых можно научиться гончарному мастерству, посмотреть театральные постановки, приобрести сувениры, попробовать блюда по старинным рецептам.

Программа включает и конкурсы. В 2022 году будет восемь номинаций, в числе которых «Лучший хоровой коллектив», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший инструментальный коллектив» и др.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что международный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14—17 июля на территории музея «Новый Иерусалим» в Московской области.

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