В Самарской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дневной жары до +30...+32 °С, по юго-востоку до +35 °С.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Спасатели советуют не находиться долго на солнце с непокрытой головой, избегать повышенной физической нагрузки, пить больше жидкости.

Также стало известно, что в отдельных районах Челябинской области с 13 по 15 июля ожидается высокая пожароопасность, а на крайнем юге — чрезвычайная, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС. Среднесуточная температура воздуха может быть выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.