В Самарской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Короткая ссылка
В Самарской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дневной жары до +30...+32 °С, по юго-востоку до +35 °С.
В Самарской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Спасатели советуют не находиться долго на солнце с непокрытой головой, избегать повышенной физической нагрузки, пить больше жидкости.

Также стало известно, что в отдельных районах Челябинской области с 13 по 15 июля ожидается высокая пожароопасность, а на крайнем юге — чрезвычайная, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС. Среднесуточная температура воздуха может быть выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Ранее сообщалось, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить