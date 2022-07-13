В Татарстане предупредили о грозе, граде и сильном ветре 14 июля

Короткая ссылка
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. По данным местного Гидрометцентра, ночью и днём в четверг, 14 июля, возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с.
В Татарстане предупредили о грозе, граде и сильном ветре 14 июля
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Реальное время», в отдельных районах республики пройдёт сильный дождь, локально град.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщило, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить