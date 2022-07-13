В Татарстане предупредили о грозе, граде и сильном ветре 14 июля
В Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды. По данным местного Гидрометцентра, ночью и днём в четверг, 14 июля, возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с.
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Как пишет «Реальное время», в отдельных районах республики пройдёт сильный дождь, локально град.
Ранее URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщило, что в ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.
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