Физик Виноградов рассказал, как вести себя во время грозы

Заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал, как вести себя во время грозы.

В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал найти на природе укрытие подальше от высоких деревьев, а в городе переждать непогоду в помещении.

«Там вас гроза точно не застанет. Потому что даже если гроза ударит в здание (даже если в шалаш), то всё пройдёт по стенкам», — пояснил он.

По словам физика, на открытом пространстве желательно найти самое низкое место.

В помещениях, как считает эксперт, электрические сети хорошо «зачищены.

«И вот эти перенапряжения ваших приборов, за исключением особо чувствительной электроники, не дойдут. Компьютер, может быть, и стоит выключить, но это не обязательно», — добавил Виноградов.

Ранее progorod43 сообщал, что в ряде районов Кировской области введён особый противопожарный режим.