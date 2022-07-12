Показы Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре

Показы в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Зрителям покажут девять отечественных короткометражных фильмов начинающих режиссёров, в том числе режиссёрский дебют Александра Петрова.

По итогам зрительского голосования во всех городах-участниках будет определена лучшая картина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16—17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.