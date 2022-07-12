Показы Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Зрителям покажут девять отечественных короткометражных фильмов начинающих режиссёров, в том числе режиссёрский дебют Александра Петрова.
По итогам зрительского голосования во всех городах-участниках будет определена лучшая картина.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16—17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.