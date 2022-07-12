Показы Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре

Короткая ссылка
Показы в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре.
Показы Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Зрителям покажут девять отечественных короткометражных фильмов начинающих режиссёров, в том числе режиссёрский дебют Александра Петрова.

По итогам зрительского голосования во всех городах-участниках будет определена лучшая картина.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16—17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить