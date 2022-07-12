Регистрация на Пушкинский полумарафон в Подмосковье откроется 13 июля

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Регистрация на Пушкинский полумарафон в Московской области откроется 13 июля.
Регистрация на Пушкинский полумарафон в Подмосковье откроется 13 июля
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта.

Пушкинский полумарафон — третий забег легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья». Он состоится 13 августа в Пушкине.

«Для удобства участников регистрация пройдёт в три этапа — 13, 20 и 27 июля», — отмечается в сообщении.

До конца сезона запланировано ещё два забега — 3 сентября в Волоколамске и 1 октября в Одинцове, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что на забег «Ночная Казань», который пройдёт в столице Татарстана 16 июля, зарегистрировались более 1,2 тыс. участников из 119 городов и 37 регионов России.

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