Международный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14 — 17 июля в Подмосковье

Международный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 14 — 17 июля на территории музея «Новый Иерусалим» в Московской области.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Программа в 2022 году посвящена 150-летию со дня рождения композитора Александра Скрябина. На мероприятии прозвучат три его главных произведения.

В частности, симфоническая поэма «Прометей» будет исполнена в сопровождении светового шоу.

«Светомузыка — это не дань моде. Скрябин обладал «цветным» слухом. И в партитуре к «Прометею» он указал, какой оттенок должен сопровождать тот или иной музыкальный фрагмент», — заявил президент фестиваля, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Также запланированы дневные камерные программы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16—17 июля в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.