Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе на текущей неделе
- РИА Новости
«Во вторник ожидаем кратковременный дождь, возможно, с грозой. Дневная температура воздуха в Москве будет +22...+24 °С. В последующие дни такой температурный фон сохранится. Ночи тоже станут более комфортными — около +13...+15 °С», — отметила Позднякова.
Со своей стороны, ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков в беседе с Тульской службой новостей сообщил, что в Тульской области после жары в +30 °С и грозовых дождей ожидается похолодание и климатическое затишье до 17 июля.
Так, температура в регионе к выходным, 16 и 17 июля, опустится до +19...+22 °С днём, ночью будет около +12...+13 °С.
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что температура воздуха в столице днём 12 июля составит до +24 °C.