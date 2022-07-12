Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе на текущей неделе

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода ожидается в Москве и области на текущей неделе.

«Во вторник ожидаем кратковременный дождь, возможно, с грозой. Дневная температура воздуха в Москве будет +22...+24 °С. В последующие дни такой температурный фон сохранится. Ночи тоже станут более комфортными — около +13...+15 °С», — отметила Позднякова.

Со своей стороны, ведущий специалист Gismeteo Леонид Старков в беседе с Тульской службой новостей сообщил, что в Тульской области после жары в +30 °С и грозовых дождей ожидается похолодание и климатическое затишье до 17 июля.

Так, температура в регионе к выходным, 16 и 17 июля, опустится до +19...+22 °С днём, ночью будет около +12...+13 °С.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что температура воздуха в столице днём 12 июля составит до +24 °C.