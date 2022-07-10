В Москве выпало более четверти месячной нормы осадков за пару часов

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В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства заявили, что в столице выпало более четверти месячной нормы осадков за пару часов.

«Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за два часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО», — говорится в Telegram-канале комплекса.

Вместе с этим уточняется, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице из-за непогоды и её последствий один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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