В Москве выпало более четверти месячной нормы осадков за пару часов

В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства заявили, что в столице выпало более четверти месячной нормы осадков за пару часов.

«Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города менее чем за два часа. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮЗАО, ЦАО и ЗАО», — говорится в Telegram-канале комплекса.

Вместе с этим уточняется, что непогода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице из-за непогоды и её последствий один человек погиб, ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.