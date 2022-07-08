Учёные высказались о вероятности появления акул у побережья Приморья

Учёные Национального научного центра морской биологии ДВО РАН высказались о вероятности появления акул у побережья Приморского края.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Приморский океанариум.

По словам специалистов, в водах региона постоянно обитает несколько видов акул — к примеру, катран и сельдевая акула, — которые питаются преимущественно рыбой и не опасны для людей. Однако этих акул нередко принимают за белую акулу или акулу мако.

В целом, полагают ихтиологи, в это время года вероятность встречи с акулой невелика.

Как напомнили учёные, чаще акулы страдают от действий человека, чем наоборот.

Ранее ихтиолог Сергей Леонтьев прокомментировал в беседе с Inforeactor случаи нападения акул на людей.