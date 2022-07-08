Депутат Бурматов прокомментировал ситуацию с кормами для домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал ситуацию с кормами для домашних животных.

«Мы оперативно предприняли все необходимые меры, дефицита кормов не будет, это исключено. На сегодняшний день в Россию ввозятся корма и добавки по 503 наименованиям, были возобновлены или начаты поставки 114 компаниями», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, рынок удалось стабилизировать.

Как отметил Бурматов, продукцию поставляют такие страны, как Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Франция, Австрия, Словения, Италия, Норвегия, Китай, Бразилия, Сербия.

«Аргентина и Таиланд дополнительно вошли в список», — добавил депутат.

Ранее ветеринар, ветдиетолог Ольга Косинова в беседе со «Взглядом» прокомментировала ситуацию с кормами для домашних животных.