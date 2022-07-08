Депутат Бурматов высказался об идее налога на домашних животных
- АГН «Москва»
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«Налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда, точка. Все спекуляции по этому поводу являются абсолютной провокацией и разговорами крайне деструктивными. Госдума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в России сложилась традиция владения домашними животными, и владельцами зачастую являются «люди небольшого достатка, но с большим сердцем».
Ранее ветеринар, ветдиетолог Ольга Косинова в беседе со «Взглядом» прокомментировала ситуацию с кормами для домашних животных.