Депутат Бурматов высказался об идее налога на домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказался об идее налога на домашних животных.

«Налога на домашних животных в Российской Федерации не будет никогда, точка. Все спекуляции по этому поводу являются абсолютной провокацией и разговорами крайне деструктивными. Госдума никогда не рассматривала, не рассматривает и не планирует рассматривать никаких инициатив, связанных с введением налога на домашних животных», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в России сложилась традиция владения домашними животными, и владельцами зачастую являются «люди небольшого достатка, но с большим сердцем».

Ранее ветеринар, ветдиетолог Ольга Косинова в беседе со «Взглядом» прокомментировала ситуацию с кормами для домашних животных.