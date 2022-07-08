На ВДНХ создали 10 новых пешеходных маршрутов, одни из которых проходят по центральной части выставки, а другие уводят в отдалённые природные зоны.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

«Прогулки будут интересны и тем, кто уже не раз бывал на территории выставки, и тем, кто посетит её впервые. Всего подготовлено 10 экскурсий. Одни посвящены достопримечательностям и архитектуре, другие познакомят с отдалёнными уголками паркового ансамбля, где можно отдохнуть на природе и увидеть редкие растения», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Теперь на ВДНХ есть маршруты для любителей цветов, людей, интересующихся национальными традициями, для влюблённых и отдельные — для детей.

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