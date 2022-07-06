В Эрмитаже откроется выставка «Дары Петру Великому» в честь 350-летия императора

В Арапском зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге открывается выставка «Дары Петру Великому», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На выставке представят дипломатические дары российскому императору и подношения от лиц из его ближайшего окружения — всего более 80 раритетов.

«Царские подарки — всегда предмет роскоши и произведение искусства. Перед нами — пиршество для глаза. Эта роскошь — документ, свидетельствующий о разнообразии и изощрённости петровской дипломатии, как международной, так и внутрироссийской», — заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.