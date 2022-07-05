Синоптики спрогнозировали фрагментарные грозы в Москве в ближайшие дни

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В ближайшие дни в Москве и области синоптики прогнозируют грозы и кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет высокой.
Синоптики спрогнозировали фрагментарные грозы в Москве в ближайшие дни
  • РИА Новости

«И сегодня, и завтра, и сегодня ночью возможны грозы. Но они не повсеместны, далеко не все москвичи увидят эти грозы, они фрагментарные. Осадки, которые выпадают, тоже «пятнистые», неравномерное покрытие», — сказал в беседе с «Известиями» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом температура воздуха в течение недели в столице сохранится на уровне +25 °С, солнечная погода будет преобладать, добавил специалист.

Ранее в беседе с URA.RU метеоролог Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», спрогнозировал жаркую погоду в ряде регионов Урала в выходные 9 и 10 июля.

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