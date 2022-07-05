В усадьбе «Мураново» откроется выставка, посвящённая дому-музею Максимилиана Волошина
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Это будет первая общая выставка для двух музеев-заповедников. В 2022 году исполняется 180 лет со дня постройки мурановского дома Евгением Баратынским, а также 95 лет со дня посещения этого исторического места Максимилианом Волошиным.
Посетители экспозиции увидят акварели самого Волошина, которые он написал в разные годы своей жизни и творчества — все они отражают яркие композиции из Коктебеля. Часть выставки посвятят изданиям стихов поэта.
Посетители увидят личные вещи Волошина, самодельные тюбетейки из бархатной ткани с металлическим украшением, изящную шкатулку с резным узором и инкрустацией из коктебельских камешков, письменные принадлежности.
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