В усадьбе «Мураново» откроется выставка, посвящённая дому-музею Максимилиана Волошина

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В Музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» 6 июля откроется выставка, посвящённая в том числе дому-музею Максимилиана Волошина.
В усадьбе «Мураново» откроется выставка, посвящённая дому-музею Максимилиана Волошина
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Это будет первая общая выставка для двух музеев-заповедников. В 2022 году исполняется 180 лет со дня постройки мурановского дома Евгением Баратынским, а также 95 лет со дня посещения этого исторического места Максимилианом Волошиным.

Посетители экспозиции увидят акварели самого Волошина, которые он написал в разные годы своей жизни и творчества — все они отражают яркие композиции из Коктебеля. Часть выставки посвятят изданиям стихов поэта.

Посетители увидят личные вещи Волошина, самодельные тюбетейки из бархатной ткани с металлическим украшением, изящную шкатулку с резным узором и инкрустацией из коктебельских камешков, письменные принадлежности.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщило, что между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать поезд «Орлан».

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