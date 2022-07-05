Прощание с Леонидом Шварцманом состоится 5 июля в Москве

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Прощание с народным художником России, художником-мультипликатором, который подарил отечественному зрителю Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом состоится 5 июля в Доме кино в Москве.

«Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдёт 5 июля в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района», — сообщили РИА Новости в студии «Союзмультфильм».

Отмечается, что церемония отпевания состоится перед прощанием в 11:00 в церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице.

Ранее стало известно, что Шварцман скончался в возрасте 101 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора.

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