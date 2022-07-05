Прощание с Леонидом Шварцманом состоится 5 июля в Москве
«Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдёт 5 июля в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района», — сообщили РИА Новости в студии «Союзмультфильм».
Отмечается, что церемония отпевания состоится перед прощанием в 11:00 в церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице.
Ранее стало известно, что Шварцман скончался в возрасте 101 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора.