Синоптики спрогнозировали жару и дожди с грозами в Приморье 4 и 5 июля

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Синоптики прогнозируют жару и кратковременные дожди с грозами в Приморье в ближайшие дни.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

По данным специалистов, жаркая погода придёт в регион в понедельник, 4 июля. В континентальных районах днём температура воздуха составит +26...+33 °С, а на побережье — +18...+25 °С. Ожидаются также кратковременные дожди с грозами.

Во вторник, 5 июля, дожди прекратятся, днём жаркая погода сохранится.

В середине недели осадки маловероятны, днём в центральных районах температура будет выше 30 °С, в прибрежных районах ожидается +16...+23 °С. 

Ранее URA.RU сообщило, что с 4 по 6 июля в Свердловской области установится умеренно тёплая погода с кратковременными дождями.

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