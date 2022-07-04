В Тульской области рассказали об особенностях предстоящего театрального фестиваля «Толстой»

Директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая назвала главные особенности театрального фестиваля «Толстой», который пройдёт в Тульской области с 8 по 10 июля.

Как отметила директор музея в беседе с Тульской службой новостей, в этом году на территории усадьбы состоится постановка театра им. Евгения Вахтангова по роману писателя «Война и мир».

«Мы выиграли грант на проведение театральных резиденций и театральных лабораторий. Их было проведено всего две: на территории Казани в Республике Татарстан, и здесь, в «Ясной Поляне». В этом году наш музей выступает именно как партнёр фестиваля, потому что эти специальные проекты создавались при участии научных сотрудников музея», — рассказала Толстая.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.