Глава Минкультуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Леонида Шварцмана

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника-мультипликатора Леонида Шварцмана на 102-м году жизни.

«С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося художника анимационного кино и режиссёра, народного художника РФ Леонида Ароновича Шварцмана», — приводит РИА Новости её слова.

Любимова добавила, что наследие мастера по праву является «национальным достоянием нашей страны».

Министр подчеркнула, что герои Шварцмана «искренне полюбились миллионам зрителей разных поколений, став для них тёплым детским воспоминанием».

Ранее стало известно, что Шварцман скончался в возрасте 101 года.