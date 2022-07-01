На 95-м году жизни умер актёр Джо Тёркел, сыгравший бармена в фильме «Сияние»
Как пишет Deadline, актёр умер в больнице в Калифорнии.
Тёркел снимался и в других фильмах Кубрика, например в «Убийстве» и «Тропах славы».
Кроме того, он снялся в картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», вышедшей в 1982 году.
Джо Тёркел родился 15 июля 1927 года в Бруклине. Когда ему было 17 лет, он поступил на службу в торговый флот, а потом пошёл служить в армию США. После войны Джо стал актёром, а в 1947 году переехал в Калифорнию.
17 июня стало известно, что французский актёр и режиссёр Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года.