Волонтёры собрали более тонны отходов на Байкале

В рамках проекта «Зелёный десант на Байкале», который организует Российский экологический оператор (РЭО) при поддержке волонтёров движения «Делай!», на озере проводят масштабные уборки территории. Первый этап состоялся 30 июня в посёлке Большое Голоустное.

Об этом сообщает телеканал «360».

В акции приняли участие более 100 добровольцев. Они собрали более тонны отходов.

«Все собранные отходы будут отправлены на переработку, чтобы обрести вторую жизнь. Но также во время марафона планируется не только очистить пляж от отходов, оставленных туристами, но и провести просветительскую работу с отдыхающими», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет продажи пластиковых пакетов и одноразовой посуды на прибрежных территориях Байкала.