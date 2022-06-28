Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Омской области

По прогнозам синоптиков, в последние дни июня ожидается ухудшение погоды в Омской области.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС, днём 29 июня температура воздуха в Омской области опустится до +15°С, ветер усилится до 22 м в секунду, в некоторых районах вероятны сильные дожди с грозами.

Такая же погода ожидается в четверг, 30 июня.

Спасатели не рекомендуют оставлять детей без присмотра. Автомобили лучше парковать вдали от деревьев и линий электропередачи.

Ранее URA.RU сообщило, что, по данным регионального гидрометцентра, в Челябинской области 29 и 30 июня ожидаются дожди.