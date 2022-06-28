Синоптик Леус рассказал о погоде в Свердловской области в июле

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Свердловской области в июле.
Синоптик Леус рассказал о погоде в Свердловской области в июле
  • РИА Новости

«До конца июня и первые три-четыре дня июля погода в Свердловской области сохранится неустойчивая: дневные температуры в пределах 16—21°С, каждый день есть вероятность осадков», — приводит его слова URA.RU.

Леус отметил, что на второй неделе июля ожидается до +27°С, температура воздуха на третьей неделе июля составит около +25...+30°С, в конце месяца ожидается до +28°С.

В начале и в конце месяца ожидаются дожди.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить