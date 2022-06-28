Синоптик Леус рассказал о погоде в Свердловской области в июле

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Свердловской области в июле.

«До конца июня и первые три-четыре дня июля погода в Свердловской области сохранится неустойчивая: дневные температуры в пределах 16—21°С, каждый день есть вероятность осадков», — приводит его слова URA.RU.

Леус отметил, что на второй неделе июля ожидается до +27°С, температура воздуха на третьей неделе июля составит около +25...+30°С, в конце месяца ожидается до +28°С.

В начале и в конце месяца ожидаются дожди.

Ранее в беседе с «Невскими новостями» врач-педиатр Зоя Скорпилёва перечислила меры безопасности в жаркую погоду.