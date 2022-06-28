В Воронежской области установлен 4-й класс пожарной опасности.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Воронежской области.

«Категорически просим население воздерживаться от любого вида применения открытого огня в соответствии с особым противопожарным режимом!» — отмечается в заявлении.

С 28 июня в Воронежской области будет усилено патрулирование, особое внимание будет направлено на контроль соблюдения правил противопожарной безопасности в выходные дни.

Как ранее сообщило RIA56 со ссылкой на региональный департамент пожарной безопасности и гражданской защиты, в Оренбургской области также ввели особый противопожарный режим.